Zurich Insurance Group Aktie

Zurich Insurance Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWRL / ISIN: US9898251049

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Verkauf 09.03.2026 12:04:00

Generali: Verkauf der irischen Unfall-Sparte an Zurich - Aktie tiefer

Generali: Verkauf der irischen Unfall-Sparte an Zurich - Aktie tiefer

Die Assicurazioni Generali trennt sich von ihrer Schaden-Unfall-Versicherung in Irland und Nordirland.

Wie der italienische Konzern mitteilte, verkauft er das Geschäft an Zurich Insurance für rund 337 Millionen Euro in bar.

Der Verkauf der Geschäfte, die zu Generali Spanien gehören und unter der Marke "RedClick" laufen, ist Teil der Strategie, sich stärker auf Kernmärkte zu konzentrieren, in denen der Konzern eine führende Präsenz hat und Größenvorteile nutzen kann. Rund 51 Millionen Euro an Überschusskapital, das derzeit bei der irischen Schaden- und Unfallversicherung liegt, werde von Generali Spain vereinnahmt, so der Konzern.

Die Generali-Aktie notiert in Mailand zeitweise 0,88 Prozent tiefer bei 32,84 Euro.

DJG/DJN/mgo/rio

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zurich reicht Angebot für britischen Versicherer Beazley ein - Aktie verliert
Generali-Aktie zieht an: Gewinn wächst deutlich
Zurich-Aktie niedriger: Milliardenerlös durch Kapitalerhöhung für Beazley-Deal.

Bildquelle: miqu77 / Shutterstock.com,360b / Shutterstock.com,Tupungato / Shutterstock.com

Nachrichten zu Zurich Insurance Group AG (spons. ADRs)

mehr Nachrichten

Analysen zu Zurich Insurance Group AG (spons. ADRs)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Assicurazioni Generali S.p.A. 33,21 0,45% Assicurazioni Generali S.p.A.
Zurich Insurance AG (Zürich) 594,00 0,88% Zurich Insurance AG (Zürich)
Zurich Insurance Group AG (spons. ADRs) 29,40 0,68% Zurich Insurance Group AG (spons. ADRs)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10
08.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 10: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen