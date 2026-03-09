Zurich Insurance Group Aktie
WKN DE: A1JWRL / ISIN: US9898251049
|Verkauf
|
09.03.2026 12:04:00
Generali: Verkauf der irischen Unfall-Sparte an Zurich - Aktie tiefer
Wie der italienische Konzern mitteilte, verkauft er das Geschäft an Zurich Insurance für rund 337 Millionen Euro in bar.
Der Verkauf der Geschäfte, die zu Generali Spanien gehören und unter der Marke "RedClick" laufen, ist Teil der Strategie, sich stärker auf Kernmärkte zu konzentrieren, in denen der Konzern eine führende Präsenz hat und Größenvorteile nutzen kann. Rund 51 Millionen Euro an Überschusskapital, das derzeit bei der irischen Schaden- und Unfallversicherung liegt, werde von Generali Spain vereinnahmt, so der Konzern.
Die Generali-Aktie notiert in Mailand zeitweise 0,88 Prozent tiefer bei 32,84 Euro.
DJG/DJN/mgo/rio
DOW JONES
Bildquelle: miqu77 / Shutterstock.com,360b / Shutterstock.com,Tupungato / Shutterstock.com
Aktien in diesem Artikel
|Assicurazioni Generali S.p.A.
|33,21
|0,45%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|594,00
|0,88%
|Zurich Insurance Group AG (spons. ADRs)
|29,40
|0,68%
