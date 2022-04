Generalversammlung 2022: Aktionäre von Tecan stimmen deutlicher Dividendenerhöhung zu

Männedorf, Schweiz, 12. April 2022 – Die Generalversammlung der Tecan Group AG (SIX Swiss Exchange: TECN) hat am 12. April 2022 einer deutlichen Erhöhung der Dividende und weiteren Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt. Die Generalversammlung wurde am Sitz der Gesellschaft in Männedorf ohne persönliche Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre durchgeführt. Die Stimmrechte konnten ausschliesslich durch Bevollmächtigung des unabhängigen Stimmrechtsvertreters ausgeübt werden; dies gemäss Art. 27 der Verordnung 3 des Bundesrates über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus. Die Aktionäre genehmigten den Jahresbericht, die Jahresrechnung sowie die Konzernrechnung und erteilten dem Verwaltungsrat sowie der Geschäftsleitung die Entlastung. Sie stimmten einer Erhöhung der Dividende von CHF 2.30 auf CHF 2.80 pro Aktie zu. Die Hälfte der Dividende, d.h. CHF 1.40, wird dabei als Rückzahlung der Reserven aus Kapitaleinlagen ausgeschüttet und erfolgt daher ohne Abzug der Verrechnungssteuer. Die Auszahlung erfolgt per 20. April 2022.