Generalversammlung 2023: Aktionäre von Tecan stimmen allen Anträgen des Verwaltungsrats zu

Dividende nerhöhung von CHF 2. 8 0 auf CH 2. 9 0 pro Aktie

Matthias Gillner als neues Mitglied des Verwaltungsrat s gewählt

Lukas Braunschweiler , Myra Eskes , Oliver Fetzer, Karen Huebscher, Christa Kreuzburg und Daniel R. Marshak als Verwaltungsratsmitglieder wiedergewählt

Lukas Braunschweiler von den Aktionären als Präsident bestätigt

Myra Eskes, Christa Kreuzburg, Oliver Fetzer und Daniel R. Marshak als Mitglieder des Vergütungsausschuss es bestätigt

Alle Anträge zu Vergütungen genehmigt

Männedorf, Schweiz, 18. April 2023 – Die Generalversammlung der Tecan Group AG (SIX Swiss Exchange: TECN) hat allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt.

Die Aktionäre genehmigten den Jahresbericht, die Jahresrechnung sowie die Konzernrechnung und erteilten dem Verwaltungsrat sowie der Geschäftsleitung die Entlastung. Sie stimmten einer Erhöhung der Dividende von CHF 2.80 auf CHF 2.90 pro Aktie zu. Die Hälfte der Dividende, d.h. CHF 1.45, wird dabei als Rückzahlung der Reserven aus Kapitaleinlagen ausgeschüttet und erfolgt daher ohne Abzug der Verrechnungssteuer. Die Auszahlung erfolgt per 24. April 2023.

Die Aktionäre wählten Matthias Gillner als neues Mitglied in den Verwaltungsrat von Tecan. Die folgenden Mitglieder des Verwaltungsrats wurden für eine Amtszeit von einem Jahr bestätigt: Dr. Lukas Braunschweiler, Myra Eskes, Dr. Oliver Fetzer, Dr. Karen Huebscher, Dr. Christa Kreuzburg und Dr. Daniel R. Marshak. Heinrich Fischer, Mitglied des Verwaltungsrats seit 2007 und dessen Vizepräsident, stellte sich nicht zur Wiederwahl. Lukas Braunschweiler, Präsident des Verwaltungsrats, dankte dem ausscheidenden Kollegen herzlich für die langjährige Tätigkeit als Vizepräsident und den wertvollen Beitrag zur ausserordentlich positiven Entwicklung von Tecan. Diese Entwicklung wäre ohne Heinrich Fischers Beitrag und Beratung so nicht möglich gewesen.

Als Präsident des Verwaltungsrats wurde Lukas Braunschweiler wiedergewählt. Die Aktionäre bestätigten auch Myra Eskes, Oliver Fetzer, Christa Kreuzburg und Daniel R. Marshak als Mitglieder des Vergütungsausschusses.

Weitere Anträge ebenfalls genehmigt

Die Aktionäre stimmten über den Rahmen für die Vergütungen von Verwaltungsrat und Konzernleitung (Geschäftsleitung) im kommenden Geschäftsjahr ab. Mit einem bindenden Entscheid genehmigten die Aktionäre den beantragten maximalen Gesamtbetrag für die Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2024 wie auch für den Verwaltungsrat für den Zeitraum bis zur ordentlichen Generalversammlung 2024. Auch der Vergütungsbericht 2022, den Tecan zur Konsultativabstimmung vorlegte, wurde von den Aktionären erneut angenommen.

Als Revisionsstelle wurde Ernst & Young AG, Zürich, für das Geschäftsjahr 2023 wiedergewählt.

Als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bestätigten die Aktionäre auf Antrag des Verwaltungsrats die Proxy Voting Services GmbH, Zürich, für den Zeitraum bis zum Abschluss der 38. ordentlichen Generalversammlung 2024 der Tecan Group AG.

Nächster Termin

Tecan wird den Bericht zum ersten Halbjahr 2023 am 15. August 2023 veröffentlichen.

Über Tecan

Tecan (www.tecan.com) trägt dazu bei, das Leben und die Gesundheit der Menschen zu verbessern, indem das Unternehmen seine Kunden befähigt, Innovationen im Gesundheitswesen weltweit zu skalieren - von der Life-Science-Forschung bis zur Klinik. Tecan ist ein Pionier und weltweit führender Anbieter in der Laborautomation. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan auch führend in der Entwicklung und Herstellung von OEM-Laborinstrumenten, Komponenten sowie Instrumenten für die Medizinaltechnik, die vom jeweiligen Partnerunternehmen vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 3'000 Mitarbeitende und verfügt über Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa, Nordamerika und in Asien. In über 70 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Im Jahr 2022 erzielte Tecan einen Umsatz von CHF 1’144 Mio. (USD 1’192 Mio.; EUR 1’144 Mio.). Die Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN; ISIN CH0012100191).

