Tecan Aktie
WKN: 922557 / ISIN: CH0012100191
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25.03.2026 07:00:00
Generalversammlung 2026: Tecan beantragt Wahl von drei neuen Mitgliedern des Verwaltungsrats und eines neuen Präsidenten
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Nachrichten zu Tecan (N)
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25.03.26
|GNW-News: Generalversammlung 2026: Tecan beantragt Wahl von drei neuen Mitgliedern des Verwaltungsrats und eines neuen Präsidenten (dpa-AFX)
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24.03.26
|Börse Zürich: SPI schlussendlich in Grün (finanzen.at)
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24.03.26
|Optimismus in Zürich: SPI liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
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24.03.26
|SPI-Handel aktuell: Anleger lassen SPI am Mittag steigen (finanzen.at)
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24.03.26
|SPI-Papier Tecan (N)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Tecan (N) von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
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17.03.26
|Handel in Zürich: SPI nachmittags im Plus (finanzen.at)
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17.03.26
|Dienstagshandel in Zürich: SPI mittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
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17.03.26
|SPI-Wert Tecan (N)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Tecan (N) von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
Analysen zu Tecan (N)
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