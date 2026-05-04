Investis Aktie
WKN DE: A2AMF1 / ISIN: CH0325094297
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04.05.2026 19:00:03
Generalversammlung 2026 stimmt allen Anträgen des Verwaltungsrates zu
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INVESTIS Holding SA
/ Schlagwort(e): Generalversammlung
An der heutigen ordentlichen Generalversammlung der Investis Holding SA haben die Aktionärinnen und Aktionäre sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt. Insbesondere wurde eine auf CHF 3.00 erhöhte Dividende beschlossen.
An der Generalversammlung waren 92.5% des Aktienkapitals vertreten, entsprechend 97.0% der eingetragenen, stimmberechtigten Aktien.
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|INVESTIS Holding SA
|Neumühlequai 6
|8001 Zürich
|Schweiz
|Telefon:
|+41 58 201 7242
|E-Mail:
|laurence.bienz@investisgroup.com
|ISIN:
|CH0325094297
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2320936
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2320936 04.05.2026 CET/CEST
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