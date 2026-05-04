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04.05.2026 19:00:03

Generalversammlung 2026 stimmt allen Anträgen des Verwaltungsrates zu

INVESTIS Holding SA / Schlagwort(e): Generalversammlung
Generalversammlung 2026 stimmt allen Anträgen des Verwaltungsrates zu

04.05.2026 / 19:00 CET/CEST

An der heutigen ordentlichen Generalversammlung der Investis Holding SA haben die Aktionärinnen und Aktionäre sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt. Insbesondere wurde eine auf CHF 3.00 erhöhte Dividende beschlossen.

An der Generalversammlung waren 92.5% des Aktienkapitals vertreten, entsprechend 97.0% der eingetragenen, stimmberechtigten Aktien.

Die Dividende von CHF 3.00 je Aktie wird am 8. Mai 2026 ausbezahlt (Ex-Datum: 6. Mai 2026).

Der Verwaltungsrat und der Vergütungsausschuss wurden in ihrer bisherigen Zusammensetzung bestätigt.

Der Verwaltungsrat ist wie folgt konstituiert: Thomas Vettiger (Vorsitz), Albert Baehny (Vizepräsident), Corine Blesi, Christian Gellerstad und Stéphane Bonvin.
Zusammensetzung des Vergütungsausschusses: Albert Baehny (Vorsitz) und Corine Blesi
Zusammensetzung des Audit Committee: Christian Gellerstad (Vorsitz) und Thomas Vettiger.

Die nächste ordentliche Generalversammlung findet am Dienstag, 27. April 2027, statt.


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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: INVESTIS Holding SA
Neumühlequai 6
8001 Zürich
Schweiz
Telefon: +41 58 201 7242
E-Mail: laurence.bienz@investisgroup.com
ISIN: CH0325094297
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2320936

 
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2320936  04.05.2026 CET/CEST

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