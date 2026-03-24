Bellevue Aktie
WKN DE: A0LG3Z / ISIN: CH0028422100
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24.03.2026 17:50:03
Generalversammlung der Bellevue Group AG – alle Anträge angenommen
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Bellevue Group AG
/ Schlagwort(e): Generalversammlung
Medienmitteilung
Zürich, 24. März 2026
Generalversammlung der Bellevue Group AG – alle Anträge angenommen
Anlässlich der Generalversammlung vom 24. März 2026 haben die Aktionärinnen und Aktionäre der Bellevue Group AG sämtliche Anträge des Verwaltungsrats angenommen.
Die bisherigen Verwaltungsratsmitglieder Veit de Maddalena, Katrin Wehr-Seiter, Prof. Dr. Urs Schenker und Barbara Angehrn Pavik wurden für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt.
Es wird eine ordentliche Dividende von CHF 0.15 je Aktie bezahlt. Die Aktie wird ab dem 26. März 2026 Ex-Dividende gehandelt. Das Auszahlungsdatum ist der 30. März 2026. Die Auszahlung erfolgt unter Abzug der Verrechnungssteuer von 35%.
Kontakt
Investor Relations: Stefano Montalbano, CFO Bellevue Group
Bellevue
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Bellevue Group AG
|Theaterstrasse 12
|8001 Zürich
|Schweiz
|Telefon:
|+41 44 267 67 00
|Fax:
|+41 44 267 67 01
|E-Mail:
|info@bellevue.ch
|Internet:
|www.bellevue.ch
|ISIN:
|CH0028422100
|Valorennummer:
|A0LG3Z
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2296910
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2296910 24.03.2026 CET/CEST
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