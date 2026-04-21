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21.04.2026 17:44:34

Generalversammlung der Galenica AG genehmigt sämtliche Anträge und beschliesst Dividende von CHF 2.50 pro Aktie

Galenica AG / Schlagwort(e): Generalversammlung
Generalversammlung der Galenica AG genehmigt sämtliche Anträge und beschliesst Dividende von CHF 2.50 pro Aktie

21.04.2026 / 17:44 CET/CEST

Medienmitteilung

  • Alle Anträge des Verwaltungsrats wurden mit hoher Zustimmung genehmigt
  • Die Generalversammlung hat alle Mitglieder des Verwaltungsrats bestätigt
  • Eine Dividende von CHF 2.50 pro Aktie wurde genehmigt – das entspricht einem Anstieg von 8.7% 
  • Die Generalversammlung genehmigte die Einführung eines Kapitalbands

An der 9. ordentlichen Generalversammlung der Galenica AG nahmen 496 Aktionärinnen und Aktionäre teil, die insgesamt 75.2% der mit Stimmrecht eingetragenen Aktien der Galenica AG vertraten. Sie genehmigten sämtliche Anträge des Verwaltungsrats mit hohen Zustimmungsraten. Dazu zählten unter anderem die Jahresrechnung 2025 der Galenica AG, der Lagebericht, der Bericht über nichtfinanzielle Belange sowie die konsolidierte Jahresrechnung der Galenica Gruppe.

 

Markus R. Neuhaus, Verwaltungsratspräsident von Galenica, erläutert: «Die klaren Abstimmungsergebnisse zeigen, dass unsere Aktionärinnen und Aktionäre den eingeschlagenen Weg unterstützen. Sie bestätigen das Vertrauen in die strategische Ausrichtung von Galenica und in unsere Fähigkeit, das Gesundheitswesen der Schweiz nachhaltig weiterzuentwickeln.»

 

Dividende von CHF 2.50 pro Aktie – Anstieg um 8.7% 

Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten zudem einer Erhöhung der Dividende für das Geschäftsjahr 2025 auf CHF 2.50 pro Aktie zu, nach CHF 2.30 im Vorjahr. Dies entspricht einer voraussichtlichen Ausschüttung von CHF 125.0 Mio. Galenica verfolgt weiterhin eine nachhaltige Dividendenstrategie und beabsichtigt, die Dividende für das Geschäftsjahr 2026 mindestens auf dem Niveau des Vorjahres zu halten.

 

Formelle Beschlüsse: Einführung des Kapitalbands genehmigt

Die Generalversammlung erteilte dem Verwaltungsrat sowie der Geschäftsleitung die Entlastung für das Geschäftsjahr 2025. Zudem stimmten die Aktionärinnen und Aktionäre dem Vergütungsbericht 2025 im Rahmen einer Konsultativabstimmung zu und genehmigten die maximalen Gesamtvergütungen für Verwaltungsrat und Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2027.

 

Darüber hinaus genehmigte die Generalversammlung die Einführung eines Kapitalbands. Dieses ermöglicht dem Verwaltungsrat, das Aktienkapital der Gesellschaft innerhalb einer definierten Bandbreite flexibel zu erhöhen oder herabzusetzen und stärkt damit die finanzielle und strategische Flexibilität.

 

Verwaltungsrat in seiner Zusammensetzung bestätigt

Markus R. Neuhaus wurde von den Aktionärinnen und Aktionären mit 98.9% der Stimmen als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats für eine weitere Amtsdauer bestätigt. Auch die weiteren bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats wurden mit sehr hohen Zustimmungsraten für eine weitere Amtsperiode wiedergewählt.

 

 

Sämtliche Abstimmungsergebnisse und das Protokoll der Generalversammlung werden zeitnah auf der Galenica-Webseite veröffentlicht.

 

 

Nächste Termine
28. Mai 2026: Umsatz-Update der Galenica Gruppe
6. August 2026: Publikation Halbjahresergebnisse 2026 der Galenica Gruppe

22. Oktober 2026: Umsatz-Update der Galenica Gruppe

 

Für ergänzende Auskünfte:

 

Media Relations:
Nina Amann, Lead Media Relations

Tel. +41 58 852 85 17
E-Mail: media@galenica.com		 Investor Relations
Florian Urech, Head of Investor Relations

Tel. +41 58 852 85 31
E-Mail: investors@galenica.com

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Galenica AG
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3027 Bern
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E-Mail: info@galenica.com
Internet: https://www.galenica.com
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Börsen: SIX Swiss Exchange
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2311148  21.04.2026 CET/CEST

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