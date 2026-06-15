HBM Healthcare Investments Aktie
WKN: 984345 / ISIN: CH0012627250
|
15.06.2026 17:13:13
Generalversammlung der HBM Healthcare Investments stimmt allen Anträgen des Verwaltungsrats zu
|
HBM Healthcare Investments AG
/ Schlagwort(e): Generalversammlung
Die Aktionärinnen und Aktionäre haben an der heutigen ordentlichen Generalversammlung der HBM Healthcare Investments AG allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt.
Der Verwaltungsratspräsident Hans Peter Hasler und die bestehenden Verwaltungsratsmitglieder Dr. Rudolf Lanz, Mario G. Giuliani, Dr. Stella X. Xu und Dr. Elaine V. Jones wurden für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt. Die bestehenden Mitglieder der Vergütungsausschusses Mario G. Giuliani, Dr. Stella X. Xu und Elaine V. Jones wurden ebenfalls für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt. Ausserdem genehmigten die Aktionäre die beantragten Summen für die Vergütung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung.
Nebst der Herabsetzung des Aktienkapitals durch die Vernichtung von 125'000 eigenen Namenaktien, die im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 erworben wurden, hat die Generalversammlung auch der Ausschüttung einer Dividende von CHF 9.00 pro Aktie zugestimmt. Die Barauszahlung an die Aktionäre erfolgt am 19. Juni 2026 (erster Handelstag ex-Dividende ist der 17. Juni 2026).
Die an der Generalversammlung 2026 gezeigte Präsentation kann auf der Webseite der Gesellschaft unter hbmhealthcare.com/de/investoren/generalversammlung abgerufen werden.
Kontakt
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HBM Healthcare Investments AG
|Bundesplatz 1
|6300 Zug
|Schweiz
|Telefon:
|+41438887171
|Fax:
|+41438887172
|E-Mail:
|info@hbmhealthcare.com
|Internet:
|https://www.hbmhealthcare.com
|ISIN:
|CH0012627250
|Valorennummer:
|1262725
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2346454
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2346454 15.06.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HBM Healthcare Investments AG
|
16.06.26
|Key Figures 15.06.2026 (EQS Group)
|
15.06.26
|Generalversammlung der HBM Healthcare Investments stimmt allen Anträgen des Verwaltungsrats zu (EQS Group)
|
15.06.26
|Shareholders’ Meeting of HBM Healthcare Investments approved all proposals by the Board of Directors (EQS Group)
|
11.06.26
|HBM Healthcare Investments benefits from successful IPO of Parabilis Medicines (EQS Group)
|
11.06.26
|HBM Healthcare Investments profitiert vom erfolgreichen Börsengang von Parabilis Medicines (EQS Group)
|
01.06.26
|Key Figures 31.05.2026 (EQS Group)
|
01.06.26
|HBM Healthcare Investments gibt den Abschluss der Swixx-Biopharma-Transaktion mit SK Capital und Bain Capital Life Sciences bekannt (EQS Group)
|
01.06.26
|HBM Healthcare Investments Announces Closing of Swixx Biopharma Transaction with SK Capital and Bain Capital Life Sciences (EQS Group)