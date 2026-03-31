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31.03.2026 19:50:03

Generalversammlung der Intershop Holding AG stimmt allen Anträgen des Verwaltungsrats zu

Intershop Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung
Generalversammlung der Intershop Holding AG stimmt allen Anträgen des Verwaltungsrats zu

31.03.2026 / 19:50 CET/CEST

Medienmitteilung
Zürich, 31. März 2026

An der heutigen 63. ordentlichen Generalversammlung der Intershop Holding AG haben die Aktionärinnen und Aktionäre allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt. Unter anderem wurden die Jahres- und Konzernrechnung 2025 genehmigt und eine auf CHF 6.00 erhöhte Dividende beschlossen.

Die Auszahlung der Dividende von CHF 6.00 je Aktie erfolgt am 8. April 2026 (ex-Datum: 2. April 2026).

Der Verwaltungsrat und der Vergütungsausschuss wurden in ihrer bisherigen Zusammensetzung bestätigt.

Darüber hinaus erfolgte die Genehmigung des jeweils beantragten maximalen Gesamtbetrags der Vergütung für den Verwaltungsrat von CHF 0.4 Mio. und der Geschäftsleitung von CHF 2.75 Mio.

An der Generalversammlung waren 70.72 Prozent des Aktienkapitals entsprechend 93.38 Prozent der eingetragenen, stimmberechtigten Aktien vertreten.

Unternehmensportrait
Intershop ist eine ausschliesslich in der Schweiz tätige Immobiliengesellschaft mit über 60 Mitarbeitenden. Das seit 1970 börsenkotierte Unternehmen kombiniert ein renditestarkes Portfolio von Renditeimmobilien mit der Entwicklung von Arealen und Immobilien. Intershop hat sowohl die dafür notwendige Erfahrung als auch das Fachwissen über die gesamte Wertschöpfungskette von Immobilien, um solche mit Ertrags- und Gewinnpotenzial zu erkennen, marktgerecht zu entwickeln und zum geeigneten Zeitpunkt zu verkaufen.

Das bewährte Geschäftsmodell ermöglicht konstant hohe Eigenkapital- und Ausschüttungsrenditen und macht Intershop attraktiv für institutionelle Investoren und private Anlegerinnen und Anleger. Per 31. Dezember 2025 belief sich der Wert des 43 Immobilien umfassenden Immobilienportfolios auf CHF 1.75 Mia. Das solide finanzierte Unternehmen verfügt über einen ausgezeichneten Leistungsausweis bei der verantwortungsbewussten, innovativen und lösungsorientierten Entwicklung und Nutzung von Immobilien und die dafür notwendige Expertise.

Unternehmenskalender

02.04.2026
Ex-Datum Dividende

26.08.2026 
Publikation Halbjahresbericht 2026 mit Online-Präsentation für Medienvertreter und Finanzanalysten

25.02.2027 
Publikation Geschäftsbericht 2026 mit Medien- und Finanzanalystenkonferenz

31.03.2027 
64.ordentliche Generalversammlung

26.08.2027
Publikation Halbjahresbericht 2027 mit Online-Präsentation für Medienvertreter und Finanzanalysten

Kontakt

Simon Haus, CEO
simon.haus@intershop.ch

Florian Balschun, CFO
florian.balschun@intershop.ch

Intershop Holding AG Kontakt
Puls 5, Giessereistrasse 18 Telefon +41 44 544 10 00
Postfach info@intershop.ch
CH-8031 Zürich www.intershop.ch

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Intershop Holding AG
Giessereistrasse 18
8031 Zürich
Schweiz
Telefon: +41 44 5441000
Fax: +41 44 5441001
E-Mail: info@intershop.ch
Internet: https://intershop.ch/
ISIN: CH1338987303
Valorennummer: 133898730
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2301840

 
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2301840  31.03.2026 CET/CEST

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