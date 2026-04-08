mobilezone Aktie
WKN DE: A14R33 / ISIN: CH0276837694
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08.04.2026 17:00:13
Generalversammlung der mobilezone holding ag stimmt allen Anträgen des Verwaltungsrats zu und genehmigt Dividende von CHF 0.90 (Vorjahr: CHF 0.90)
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mobilezone holding ag
/ Schlagwort(e): Generalversammlung
MEDIENMITTEILUNG
Rotkreuz, 8. April 2026
An der heutigen Generalversammlung der mobilezone holding ag waren 41.26 Prozent aller Aktien,
Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten allen Anträgen des Verwaltungsrats zu. Unter anderem wurde beschlossen:
An der konstituierenden Sitzung des Verwaltungsrats wurde Lea Sonderegger als Vorsitzende desNomination & Compensation Committee bestätigt.
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Über mobilezone
mobilezone beschäftigt rund 600 Mitarbeitende an den Standorten Rotkreuz, Urnäsch und in rund 125 eigenen Shops in der ganzen Schweiz. Das Retail-Geschäft mit der starken und bei Schweizer Konsumenten bekannten Marke «mobilezone» bildet die Basis des Geschäfts. Das Angebot umfasst ein vollständiges Handy-Sortiment und Tarifpläne für Mobil- und Festnetztelefonie, Digital TV und Internet sämtlicher Anbieter. Weitere wichtige strategische Pfeiler bilden das MVNO- (Mobile Virtual Network Operator), das B2B-, sowie das auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Second Life-Geschäft (Reparatur und wiederaufbereitete Geräte – Marke «jusit»). Die Dienstleistungen und Produkte werden online, über diverse Webportale sowie in rund 125 eigenen Shops in der Schweiz angeboten.
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|mobilezone holding ag
|Suurstoffi 22
|6343 Rotkreuz
|Schweiz
|Telefon:
|041 400 24 24
|E-Mail:
|mobilezoneholding@mobilezone.ch
|Internet:
|mobilzoneholding.ch, mobilezon.ch
|ISIN:
|CH0276837694
|Valorennummer:
|A14R33
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2305354
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2305354 08.04.2026 CET/CEST
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