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WKN DE: A14R33 / ISIN: CH0276837694

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08.04.2026 17:00:13

Generalversammlung der mobilezone holding ag stimmt allen Anträgen des Verwaltungsrats zu und genehmigt Dividende von CHF 0.90 (Vorjahr: CHF 0.90)

mobilezone holding ag / Schlagwort(e): Generalversammlung
Generalversammlung der mobilezone holding ag stimmt allen Anträgen des Verwaltungsrats zu und genehmigt Dividende von CHF 0.90 (Vorjahr: CHF 0.90)

08.04.2026 / 17:00 CET/CEST

MEDIENMITTEILUNG

 

Rotkreuz, 8. April 2026

An der heutigen Generalversammlung der mobilezone holding ag waren 41.26 Prozent aller Aktien, 
respektive 58.18 Prozent der eingetragenen, stimmberechtigten Aktien vertreten.  

Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten allen Anträgen des Verwaltungsrats zu. Unter anderem wurde beschlossen: 

  • Ausschüttung einer Dividende von CHF 0.90 je Aktie am 17. April 2026 (ex-Datum 15. April 2026) 
  • Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung 
  • Genehmigung des Berichtes über nichtfinanzielle Belange für das Jahr 2025
  • Wiederwahl von Olaf Swantee (Chairman), Lea Sonderegger, Markus Bernhard und Andreas Wyss in den Verwaltungsrat 
  • Wiederwahl von Lea Sonderegger und Olaf Swantee in das Nomination & Compensation Committee 
  • Zustimmung zu sämtlichen Vergütungsanträgen
  • Die BDO AG, Zürich wurde für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle gewählt 

An der konstituierenden Sitzung des Verwaltungsrats wurde Lea Sonderegger als Vorsitzende desNomination & Compensation Committee bestätigt. 


Das Protokoll der Versammlung ist auf der Investor Relations Website von mobilezone (link) verfügbar.
 

Kontakt für Analysten, Investoren und Medienschaffende
Pascal Boll
Director MVNO & Investor Relations
mobilezone holding ag
mobilezoneholding@mobilezone.ch

Über mobilezone
Die 1999 gegründete mobilezone holding ag ist der führende unabhängige Schweizer Telekomspezialist. Die Namenaktien der mobilezone holding ag (MOZN) werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG gehandelt.

mobilezone beschäftigt rund 600 Mitarbeitende an den Standorten Rotkreuz, Urnäsch und in rund 125 eigenen Shops in der ganzen Schweiz. Das Retail-Geschäft mit der starken und bei Schweizer Konsumenten bekannten Marke «mobilezone» bildet die Basis des Geschäfts. Das Angebot umfasst ein vollständiges Handy-Sortiment und Tarifpläne für Mobil- und Festnetztelefonie, Digital TV und Internet sämtlicher Anbieter. Weitere wichtige strategische Pfeiler bilden das MVNO- (Mobile Virtual Network Operator), das B2B-, sowie das auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Second Life-Geschäft (Reparatur und wiederaufbereitete Geräte – Marke «jusit»). Die Dienstleistungen und Produkte werden online, über diverse Webportale sowie in rund 125 eigenen Shops in der Schweiz angeboten.
www.mobilezoneholding.ch


Ende der Medienmitteilungen
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: mobilezone holding ag
Suurstoffi 22
6343 Rotkreuz
Schweiz
Telefon: 041 400 24 24
E-Mail: mobilezoneholding@mobilezone.ch
Internet: mobilzoneholding.ch, mobilezon.ch
ISIN: CH0276837694
Valorennummer: A14R33
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2305354

 
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2305354  08.04.2026 CET/CEST

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