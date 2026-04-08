Generalversammlung der mobilezone holding ag stimmt allen Anträgen des Verwaltungsrats zu und genehmigt Dividende von CHF 0.90 (Vorjahr: CHF 0.90)

An der heutigen Generalversammlung der mobilezone holding ag waren 41.26 Prozent aller Aktien,

respektive 58.18 Prozent der eingetragenen, stimmberechtigten Aktien vertreten.

Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten allen Anträgen des Verwaltungsrats zu. Unter anderem wurde beschlossen:

Ausschüttung einer Dividende von CHF 0.90 je Aktie am 17. April 2026 (ex-Datum 15. April 2026)

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Genehmigung des Berichtes über nichtfinanzielle Belange für das Jahr 2025

Wiederwahl von Olaf Swantee (Chairman), Lea Sonderegger, Markus Bernhard und Andreas Wyss in den Verwaltungsrat

Wiederwahl von Lea Sonderegger und Olaf Swantee in das Nomination & Compensation Committee

Zustimmung zu sämtlichen Vergütungsanträgen

Die BDO AG, Zürich wurde für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle gewählt

An der konstituierenden Sitzung des Verwaltungsrats wurde Lea Sonderegger als Vorsitzende desNomination & Compensation Committee bestätigt.



Das Protokoll der Versammlung ist auf der Investor Relations Website von mobilezone (link) verfügbar.

