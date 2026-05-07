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07.05.2026 17:45:04

Generalversammlung der SKAN Group AG genehmigt alle Anträge

SKAN AG / Schlagwort(e): Generalversammlung
Generalversammlung der SKAN Group AG genehmigt alle Anträge

07.05.2026 / 17:45 CET/CEST

Medienmitteilung
 

Generalversammlung der SKAN Group AG genehmigt alle Anträge

Allschwil, 7. Mai 2026 – Heute fand am Sitz der Gesellschaft in Allschwil die ordentliche Generalversammlung der SKAN Group AG statt. An der Generalversammlung waren 79.88% des stimmberechtigten Aktienkapitals vertreten.

Die Generalversammlung stimmte sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats zu. Sie genehmigte insbesondere die Ausschüttung von CHF 0.22 je dividendenberechtigte Aktie, bestehend aus einer ordentlichen Dividende von CHF 0.11 je Aktie sowie einer steuerfreien Ausschüttung aus den Kapitaleinlagereserven in Höhe von CHF 0.11 je Aktie. Die Ausschüttung wird ab dem 13. Mai 2026 erfolgen.

Die zur Wiederwahl angetretenen Verwaltungsräte Oliver Baumann, Cornelia Gehrig, Thomas Huber, Beat Lüthi und Gregor Plattner wurden für ein weiteres Amtsjahr bestätigt. Dr. Christian Schlögel (1964, deutscher Staatsangehöriger) wurde neu in den Verwaltungsrat gewählt. Beat Lüthi wurde als Verwaltungsratspräsident wiedergewählt.

Ebenfalls Zustimmung fanden die Konsultativabstimmungen zum Vergütungsbericht und zum Bericht über nichtfinanzielle Belange.

Die nächste ordentliche Generalversammlung der SKAN Group AG wird am 28. April 2027 stattfinden.
 

Ausschüttungstermine:

  • Ex Datum: 11. Mai 2026
  • Record Datum: 12. Mai 2026
  • Auszahlungs-Datum: 13. Mai 2026


Kontakte:

Thomas Balmer, ir@skan.com, +41 79 703 87 28
Alexandre Müller, ir@skan.com, +41 79 635 64 13


Finanzkalender:

18. August 2026 Publikation Halbjahresergebnis 2026
23. März 2027 Publikation Jahresergebnis 2026
28. April 2027 Generalversammlung 2027

 

SKAN – together always one step ahead

SKAN ist ein Pionier auf dem Gebiet aseptischer und aseptisch-toxischer Herstellprozesse für die (bio-)pharmazeutische Industrie. Das Unternehmen ist Markt- und Technologieführer für hochwertige, prozesskritische Isolatorsysteme, um Medikamente nach strengen Sterilitätsstandards abzufüllen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen seinen Kunden Prozessunterstützung, Services und Verbrauchsmaterialien an. Innovative Lösungen und eine effiziente Life-Cycle-Support-Organisation machen SKAN zu einem wichtigen Partner für die Pharma- und Biotech-Industrie, CMOs (Contract Manufacturing Organisation) und Forschungslabore weltweit. Die 1968 gegründete SKAN beschäftigt heute rund 1750 Mitarbeitende. Mehr als die Hälfte davon sind am Hauptsitz Allschwil im Life Sciences Hub der Region Basel tätig. Die weiteren Mitarbeitenden verteilen sich auf die Tochtergesellschaften in der Schweiz, Deutschland, Belgien, Frankreich, Slowenien, Kroatien, Japan, den USA und Brasilien.

 


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Sprache: Deutsch
Unternehmen: SKAN AG
Kreuzstrasse 5
4123 Allschwil
Schweiz
Telefon: +41 43 268 32 32
E-Mail: info@skan.com
ISIN: CH0013396012
Valorennummer: 1339601
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2323474

 
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2323474  07.05.2026 CET/CEST

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