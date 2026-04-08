Generalversammlung der Zug Estates Holding AG genehmigt alle Anträge des Verwaltungsrats

Heute fand im Theater Casino Zug die 14. ordentliche Generalversammlung der Zug Estates Holding AG statt, an der 220 Aktionärinnen und Aktionäre teilnahmen. Es waren insgesamt 81.3% der stimmberechtigten Aktien vertreten. Die Aktionärinnen und Aktionäre haben allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt.

Die Generalversammlung hat beschlossen, für das Geschäftsjahr 2025 insgesamt CHF 25.0 Mio. an die Aktionärinnen und Aktionäre auszuschütten. Die ordentliche verrechnungssteuerpflichtige Bruttodividende je Namenaktie A beläuft sich auf CHF 4.90, je Namenaktie B beträgt sie CHF 49.00. Nach Entrichtung der schweizerischen Verrechnungssteuer in der Höhe von 35% verbleibt eine Nettodividende von CHF 3.19 pro Namenaktie A und von CHF 31.85 pro Namenaktie B. Die Auszahlung der Nettodividende erfolgt ab Dienstag, 14. April 2026 (Payment Date).

Alle zur Wiederwahl vorgeschlagenen Mitglieder des Verwaltungsrats wurden für ein weiteres Amtsjahr bestätigt. Ebenfalls bestätigt wurde Beat Schwab als Präsident des Verwaltungsrats. In den Personal- und Vergütungsausschuss wurden Johannes Stöckli und Joëlle Zimmerli wiedergewählt.

Die Generalversammlung erklärte sich in einer Konsultativabstimmung einverstanden mit dem Vergütungsbericht und genehmigte die Vergütungen an die Mitglieder des Verwaltungsrats und an die Geschäftsleitung.

Mit der Genehmigung einer Statutenanpassung führt die Zug Estates Holding AG ein Kapitalband ein und flexibilisiert damit ihre Kapitalstruktur.

Die 15. ordentliche Generalversammlung der Zug Estates Holding AG findet am 13. April 2027 statt.



Downloads:

Medienmitteilung (PDF)