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08.04.2026 18:00:17

Generalversammlung der Zug Estates Holding AG genehmigt alle Anträge des Verwaltungsrats

Zug Estates Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung/Immobilien
Generalversammlung der Zug Estates Holding AG genehmigt alle Anträge des Verwaltungsrats

08.04.2026 / 18:00 CET/CEST

Medienmitteilung
Zug, 8. April 2026

Heute fand im Theater Casino Zug die 14. ordentliche Generalversammlung der Zug Estates Holding AG statt, an der 220 Aktionärinnen und Aktionäre teilnahmen. Es waren insgesamt 81.3% der stimmberechtigten Aktien vertreten. Die Aktionärinnen und Aktionäre haben allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt.

Die Generalversammlung hat beschlossen, für das Geschäftsjahr 2025 insgesamt CHF 25.0 Mio. an die Aktionärinnen und Aktionäre auszuschütten. Die ordentliche verrechnungssteuerpflichtige Bruttodividende je Namenaktie A beläuft sich auf CHF 4.90, je Namenaktie B beträgt sie CHF 49.00. Nach Entrichtung der schweizerischen Verrechnungssteuer in der Höhe von 35% verbleibt eine Nettodividende von CHF 3.19 pro Namenaktie A und von CHF 31.85 pro Namenaktie B. Die Auszahlung der Nettodividende erfolgt ab Dienstag, 14. April 2026 (Payment Date).

Alle zur Wiederwahl vorgeschlagenen Mitglieder des Verwaltungsrats wurden für ein weiteres Amtsjahr bestätigt. Ebenfalls bestätigt wurde Beat Schwab als Präsident des Verwaltungsrats. In den Personal- und Vergütungsausschuss wurden Johannes Stöckli und Joëlle Zimmerli wiedergewählt. 

Die Generalversammlung erklärte sich in einer Konsultativabstimmung einverstanden mit dem Vergütungsbericht und genehmigte die Vergütungen an die Mitglieder des Verwaltungsrats und an die Geschäftsleitung. 

Mit der Genehmigung einer Statutenanpassung führt die Zug Estates Holding AG ein Kapitalband ein und flexibilisiert damit ihre Kapitalstruktur.   

Die 15. ordentliche Generalversammlung der Zug Estates Holding AG findet am 13. April 2027 statt.


Downloads:
Medienmitteilung (PDF)

Termine:
14. April 2026 | Ausschüttung an die Aktionäre (Payment Date)
20. August 2026 | Publikation Halbjahresbericht 2026
2. September 2026 | Nachhaltigkeitsforum

Weitere Auskünfte:
Patrik Stillhart, CEO
Mirko Käppeli, CFO

T +41 41 729 10 10
ir@zugestates.ch

Über Zug Estates
Die Zug Estates Gruppe konzipiert, entwickelt, vermarktet und bewirtschaftet Liegenschaften in der Region Zug. Dabei konzentriert sie sich auf zentral gelegene Areale, die vielfältige Nutzungen und eine nachhaltige Entwicklung ermöglichen. Das Immobilienportfolio setzt sich aus den zwei Arealen in Zug und Risch Rotkreuz zusammen. Ergänzend betreibt die Gruppe in Zug ein City Resort mit den führenden Businesshotels Park Hotel Zug und City Garden und einem ergänzenden Gastronomieangebot. Der Gesamtwert des Portfolios betrug per 31. Dezember 2025 CHF 1.94 Mrd. Die Zug Estates Holding AG ist an der SIX Swiss Exchange, Zürich, kotiert (Tickersymbol ZUGN, Valorennummer 14 805 212).

Zug Estates Holding AG | Baarerstrasse 18 | CH-6300 Zug | T +41 41 729 10 10 | www.zugestates.ch


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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Zug Estates Holding AG
Industriestrasse 12
6300 Zug
Schweiz
Telefon: +41 41 729 10 10
E-Mail: ir@zugestates.ch
Internet: www.zugestates.ch
ISIN: CH0148052126, CH0148052118
Valorennummer: A1J0M6
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2305386

 
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2305386  08.04.2026 CET/CEST

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