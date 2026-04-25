Generalversammlung genehmigt alle Anträge des Verwaltungsrats

Glarus, 25. April 2026 – An der ordentlichen Generalversammlung der Glarner Kantonalbank vom 24. April 2026 haben die Aktionärinnen und Aktionäre allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt.

Die Glarner Kantonalbank durfte an ihrer Generalversammlung vom 24. April 2026 in der lintharena in Näfels rund 1'000 Aktionärinnen und Aktionäre begrüssen. Verwaltungsratspräsident Urs Gnos leitete durch die Traktanden, während CEO Sven Wiederkehr durch das Rahmenprogramm des Abends führte.

Sämtliche Anträge gutgeheissen

Die Generalversammlung folgte allen Anträgen des Verwaltungsrats. Genehmigt wurden unter anderem der Lagebericht, die Jahresrechnung sowie die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats. Auch der Nachhaltigkeitsbericht der Glarner Kantonalbank fand erneut Zustimmung. Darüber hinaus bewilligten die Aktionärinnen und Aktionäre die vorgeschlagene Gewinnverwendung und erteilten dem Verwaltungsrat, der Geschäftsleitung sowie der aktienrechtlichen Revisionsstelle Entlastung für das Geschäftsjahr 2025.

Dividendenausschüttung von 13,5 Mio. Franken

Die Generalversammlung beschloss eine Dividende von 1.00 Franken pro Aktie. Damit schüttet die Glarner Kantonalbank insgesamt 13,5 Mio. Franken an ihre Aktionärinnen und Aktionäre aus. Die Auszahlung erfolgt am 30. April 2026. Insgesamt fliessen 13 Mio. Franken in Form von Dividenden, Abgeltung für die Staatsgarantie sowie Steuern an die öffentliche Hand.

Wahlen

Verwaltungsratspräsident Urs Gnos und die weiteren sechs Verwaltungsratsmitglieder wurden für eine einjährige Amtsdauer wiedergewählt.

Ebenfalls für ein weiteres Jahr bestätigt wurden die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als aktienrechtliche Revisionsstelle sowie Rechtsanwalt Giuseppe Mongiovì als unabhängiger Stimmrechtsvertreter.

Kulinarik und Unterhaltung

Im Anschluss an die Generalversammlung kamen die Aktionärinnen und Aktionäre in den Genuss des traditionellen Glarner Menüs. Für das leibliche Wohl sorgten die Gastrowärchstatt und Sirana Catering, während der Komiker Claudio Zuccolini das Publikum mit seinem mitreissenden Auftritt bestens unterhielt und immer wieder zum Lachen brachte.

Termin der nächsten Generalversammlung

Die nächste Generalversammlung der Glarner Kantonalbank findet am 30. April 2027 statt.