Glarner Kantonalbank Aktie
WKN DE: A116HQ / ISIN: CH0189396655
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25.04.2026 08:30:13
Generalversammlung genehmigt alle Anträge des Verwaltungsrats
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Glarner Kantonalbank AG
/ Schlagwort(e): Generalversammlung
Glarus, 25. April 2026 – An der ordentlichen Generalversammlung der Glarner Kantonalbank vom 24. April 2026 haben die Aktionärinnen und Aktionäre allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt.
Die Glarner Kantonalbank durfte an ihrer Generalversammlung vom 24. April 2026 in der lintharena in Näfels rund 1'000 Aktionärinnen und Aktionäre begrüssen. Verwaltungsratspräsident Urs Gnos leitete durch die Traktanden, während CEO Sven Wiederkehr durch das Rahmenprogramm des Abends führte.
Sämtliche Anträge gutgeheissen
Dividendenausschüttung von 13,5 Mio. Franken
Wahlen
Ebenfalls für ein weiteres Jahr bestätigt wurden die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als aktienrechtliche Revisionsstelle sowie Rechtsanwalt Giuseppe Mongiovì als unabhängiger Stimmrechtsvertreter.
Kulinarik und Unterhaltung
Termin der nächsten Generalversammlung
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Glarner Kantonalbank AG
|Hauptstrasse 21
|8750 Glarus
|Schweiz
|Telefon:
|0844 773 773
|E-Mail:
|shana.spichtig@glkb.ch
|ISIN:
|CH0189396655
|Börsen:
|BX Berne eXchange; SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2314990
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2314990 25.04.2026 CET/CEST
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