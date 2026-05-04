Generalversammlung genehmigt alle Anträge – Dr. Annelise Lüscher Hämmerli und Urs Simeon in den Verwaltungsrat gewählt

Cham, 4. Mai 2026 – Cham Swiss Properties führte heute ihre ordentliche Generalversammlung durch. Insgesamt waren 77.23% des Aktienkapitals vor Ort bzw. durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin repräsentiert. Sämtliche Anträge des Verwaltungsrats an die Generalversammlung wurden mit hoher Zustimmung genehmigt, darunter die um 23 Rappen erhöhte Dividende von CHF 0.43 pro Aktie.

Die zur Wahl antretenden bisherigen Verwaltungsräte Stefan Mächler (Präsident), Philipp Buhofer, Dr. Christoph Caviezel und Hans Ulrich Meister wurden für eine weitere Amtszeit bestätigt. Neu zugewählt als unabhängige Mitglieder wurden Dr. Annelise Lüscher Hämmerli und Urs Simeon. Die beiden scheidenden Verwaltungsratsmitglieder Prof. Dr. Annelies Häcki Buhofer und Dr. Felix Thöni wurden mit herzlichem Dank für ihr langjähriges erfolgreiches Wirken verabschiedet.

Ablauf Ausschüttung

Ex Date: Mittwoch, 6. Mai 2026

Record Date: Donnerstag, 7. Mai 2026

Payment Date: Freitag, 8. Mai 2026

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Eines der hochwertigsten Immobilienportfolios der Schweiz

Die Cham Swiss Properties AG ist eine Immobiliengesellschaft mit Sitz in Cham (ZG). Sie entstand 2025 aus der Fusion der Ina Invest AG und der Cham Group AG. Das Unternehmen konzentriert sich auf die wertschaffende Entwicklung von attraktiven Lebens-und Arbeitsräumen an zentralen Lagen mit guter ÖV-Anbindung in der Schweiz. Ihr Immobilienportfolio beläuft sich auf rund CHF 1.7 Mrd. Über die kommenden Jahre wird die Cham Swiss Properties ein hochwertiges, nachhaltiges und diversifiziertes Immobilienportfolio auf- und ausbauen. Nach Fertigstellung der derzeitigen Projekte wird sich die Portfoliogrösse der Gesellschaft auf schätzungsweise rund CHF 3 Mrd. ausweiten und jährlich über CHF 100 Mio. Mieteinnahmen generieren. Die Kompetenzen der rund 70 Mitarbeitenden der Cham Swiss Properties umfassen die gesamte Wertschöpfungskette des Immobilienzyklus. Die Cham Swiss Properties ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (CHAM, CH0524026959).

Weitere Informationen unter champroperties.ch.

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