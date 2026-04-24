Arbonia Aktie
WKN DE: A1CUXD / ISIN: CH0110240600
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24.04.2026 17:45:16
Generalversammlung genehmigt alle Anträge und hat Christoph Ganz zum neuen Verwaltungsratspräsidenten gewählt
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Arbonia AG
/ Schlagwort(e): Generalversammlung/Personalie
Arbon, 24. April 2026 – Die Aktionärinnen und Aktionäre der Arbonia AG haben an der Generalversammlung sämtliche Anträge genehmigt und Christoph Ganz zum neuen Verwaltungsratspräsidenten gewählt. Er übernimmt das Amt von Alexander von Witzleben, der nach langjährigem Engagement auf eine erneute Kandidatur verzichtete.
An der heutigen 39. ordentlichen Generalversammlung der Arbonia AG haben die Aktionärinnen und Aktionäre den Lagebericht, die Jahresrechnung, die Konzernrechnung sowie den Bericht über nichtfinanzielle Belange für das Geschäftsjahr 2025 genehmigt. Zudem wurde den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung die Entlastung erteilt. Auch der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025 wurde im Rahmen einer Konsultativabstimmung angenommen. Ebenso fanden die vorgeschlagenen Gesamtvergütungen für die Mitglieder des Verwaltungsrats für das Amtsjahr 2025/2026 sowie für die Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2025 Zustimmung. Der Antrag des Verwaltungsrats den Gewinn auf neue Rechnung fortzuschreiben und keine Dividende auszuschütten, welcher in Übereinstimmung mit der kommunizierten Dividendenpolitik erfolgte, wurde ebenfalls angenommen.
Wahlen zum Verwaltungsrat
Mit tiefem Dank und grosser Anerkennung verabschieden sich der Verwaltungsrat, die Konzernleitung sowie seine engsten Mitarbeitenden von Alexander von Witzleben. Über viele Jahre hinweg hat er die Arbonia mit unermüdlichem Engagement und strategischem Weitblick geprägt. Er war nicht nur der Impulsgeber für unsere Entwicklung, sondern auch eine geschätzte Persönlichkeit. Verwaltungsrat und Konzernleitung danken ihm sehr für sein prägendes Wirken und wünschen ihm für seinen weiteren Lebensweg nur das Beste, Glück und Gesundheit.
Die bisherigen Mitglieder Markus Oppliger, Michael Pieper, Peter Barandun und Thomas Lozser wurden für ein weiteres Amtsjahr bestätigt. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter sowie die Revisionsstelle KPMG wurden ebenfalls bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung in ihrem Amt wiedergewählt.
Kontakt
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|Deutsch
|Unternehmen:
|Arbonia AG
|Amriswilerstrasse 50
|9320 Arbon
|Schweiz
|Telefon:
|+41 71 447 41 41
|E-Mail:
|holding@arbonia.com
|Internet:
|www.arbonia.com
|ISIN:
|CH0110240600
|Börsen:
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|2314932
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|EQS News-Service
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2314932 24.04.2026 CET/CEST
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