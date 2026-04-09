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Komax Aktie

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WKN: 907324 / ISIN: CH0010702154

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09.04.2026 20:03:24

Generalversammlung stimmt allen Anträgen zu

KOMAX Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung
Generalversammlung stimmt allen Anträgen zu

09.04.2026 / 20:03 CET/CEST

Dierikon, 9. April 2026

Medienmitteilung

Die Aktionärinnen und Aktionäre der Komax Holding AG stimmten an der ordentlichen Generalversammlung vom 9. April 2026 im KKL Luzern allen Anträgen des Verwaltungsrats zu. Sie bestätigten Andreas Häberli als Präsidenten des Verwaltungsrats und wählten alle weiteren zur Wahl stehenden Mitglieder wieder.

An der Generalversammlung der Komax Holding AG im KKL Luzern nahmen 207 Aktionärinnen und Aktionäre teil. Sie stimmten allen Anträgen des Verwaltungsrats zu. Insgesamt waren 55.0% des Aktienkapitals vertreten.

Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten für Kontinuität im Verwaltungsrat und wählten alle sechs zur Wahl stehenden Mitglieder wieder: Andreas Häberli als Präsident sowie Annette Heimlicher, Mariel Hoch, Beat Kälin, Daniel Lippuner und Jürg Werner. Der Verwaltungsrat wurde verkleinert, da David Dean aufgrund der Amtszeitbeschränkung von 12 Jahren nicht mehr zur Wahl antrat und nicht ersetzt wurde. Verwaltungsratspräsident Andreas Häberli dankte ihm für sein grosses Engagement zur Weiterentwicklung des Unternehmens in einer Phase starken Wachstums aber auch grosser Herausforderungen. Ausserdem bedankte sich Andreas Häberli im Namen des gesamten Verwaltungsrats ganz herzlich bei Matijas Meyer für seinen ausserordentlichen Einsatz für die Komax Gruppe. Er prägte in den vergangenen 19 Jahren die Entwicklung des Unternehmens nachhaltig. Er war davon die letzten elf Jahre bis Ende März 2026 CEO.

Andreas Häberli erläuterte die erfolgreichen Massnahmen zur Kostensenkung in einem herausfordernden Marktumfeld, das insbesondere durch die schwache europäische Automobilindustrie, den starken Schweizerfranken und geopolitische Unsicherheiten geprägt ist. Er zeigte auf, wie die Kostenbasis nachhaltig um CHF 25 Millionen reduziert wurde und die Komax Gruppe gut vorbereitet ins neue Jahr gestartet ist.  

Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sind nachfolgend im Anhang ersichtlich. 

Kontakt
Roger Müller
Vice President Group Communications / Investor Relations / ESG
Tel. +41 41 455 06 16
roger.mueller@komaxgroup.com
 

Komax ist eine global tätige Technologiegruppe, die sich auf Märkte im Bereich der Automatisierung konzentriert. Als führende Herstellerin innovativer und qualitativ hochstehender Lösungen für die Kabelverarbeitung unterstützt die Komax Gruppe wirtschaftliche und sichere Fertigungsabläufe insbesondere bei Automobilzulieferern. Die Komax Gruppe beschäftigt weltweit über 3’100 Mitarbeitende und bietet über Tochtergesellschaften und unabhängige Vertretungen Verkaufs- und Serviceunterstützung in über 60 Ländern.

Komax Stories
Themen und Insights aus der Welt der automatisierten Kabelverarbeitung: www.komaxgroup.com/stories

Komax Holding AG, Industriestrasse 6, 6036 Dierikon, Switzerland
Phone +41 41 455 04 55, komaxgroup.com


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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: KOMAX Holding AG
Industriestrasse 6
6036 Dierikon
Schweiz
ISIN: CH0010702154
Valorennummer: 907324
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2306170

 
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2306170  09.04.2026 CET/CEST

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