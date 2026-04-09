Generalversammlung stimmt allen Anträgen zu

Die Aktionärinnen und Aktionäre der Komax Holding AG stimmten an der ordentlichen Generalversammlung vom 9. April 2026 im KKL Luzern allen Anträgen des Verwaltungsrats zu. Sie bestätigten Andreas Häberli als Präsidenten des Verwaltungsrats und wählten alle weiteren zur Wahl stehenden Mitglieder wieder.

An der Generalversammlung der Komax Holding AG im KKL Luzern nahmen 207 Aktionärinnen und Aktionäre teil. Sie stimmten allen Anträgen des Verwaltungsrats zu. Insgesamt waren 55.0% des Aktienkapitals vertreten.

Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten für Kontinuität im Verwaltungsrat und wählten alle sechs zur Wahl stehenden Mitglieder wieder: Andreas Häberli als Präsident sowie Annette Heimlicher, Mariel Hoch, Beat Kälin, Daniel Lippuner und Jürg Werner. Der Verwaltungsrat wurde verkleinert, da David Dean aufgrund der Amtszeitbeschränkung von 12 Jahren nicht mehr zur Wahl antrat und nicht ersetzt wurde. Verwaltungsratspräsident Andreas Häberli dankte ihm für sein grosses Engagement zur Weiterentwicklung des Unternehmens in einer Phase starken Wachstums aber auch grosser Herausforderungen. Ausserdem bedankte sich Andreas Häberli im Namen des gesamten Verwaltungsrats ganz herzlich bei Matijas Meyer für seinen ausserordentlichen Einsatz für die Komax Gruppe. Er prägte in den vergangenen 19 Jahren die Entwicklung des Unternehmens nachhaltig. Er war davon die letzten elf Jahre bis Ende März 2026 CEO.

Andreas Häberli erläuterte die erfolgreichen Massnahmen zur Kostensenkung in einem herausfordernden Marktumfeld, das insbesondere durch die schwache europäische Automobilindustrie, den starken Schweizerfranken und geopolitische Unsicherheiten geprägt ist. Er zeigte auf, wie die Kostenbasis nachhaltig um CHF 25 Millionen reduziert wurde und die Komax Gruppe gut vorbereitet ins neue Jahr gestartet ist.

Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sind nachfolgend im Anhang ersichtlich.