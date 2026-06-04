Private Equity Aktie
WKN: 906781 / ISIN: CH0006089921
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04.06.2026 07:00:03
Generalversammlung vom 3. Juli 2026 in Zürich
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Private Equity Holding AG
/ Schlagwort(e): Generalversammlung
NEWS RELEASE
Zürich, 4. Juni, 2026
Generalversammlung vom 3. Juli 2026 in Zürich
Private Equity Holding AG (PEH) hat die Einladung für die ordentliche Generalversammlung vom 3. Juli 2026 in Zürich auf ihrer Website aufgeschaltet. Die registrierten Aktionäre erhalten die Einladung in den nächsten Tagen auf dem Postweg.
Der Verwaltungsrat der PEH schlägt der Generalversammlung unter Traktandum 4 eine Ausschüttung von CHF 1.00 pro Namenaktie vor. Die Ausschüttung wird bei Annahme wie in den Vorjahren zur Hälfte als ordentliche Dividende aus dem Bilanzgewinn und zur Hälfte als Rückzahlung der Kapitaleinlagereserve ausgezahlt. Vorbehaltlich des entsprechenden Beschlusses der Generalversammlung am 3. Juli 2026 erfolgt die Ausschüttung am 10. Juli 2026. Ab dem 8. Juli 2026 werden die Aktien ex-Dividende gehandelt.
Die Einladung mitsamt den detaillierten Anträgen des Verwaltungsrates kann hier abgerufen werden: https://www.peh.ch/de/investor-relations-de/generalversammlung/.
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Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) bietet Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Kerstin von Stechow, Investor Relations, kerstin.stechow@peh.ch, Telefon +41 44 515 70 80 oder http://www.peh.ch
Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei: AGM_Press_Release_deut 040626
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Private Equity Holding AG
|Bahnhofstrasse 13
|8001 Zürich
|Schweiz
|Telefon:
|+41 44 515 7080
|E-Mail:
|info@peh.ch
|ISIN:
|CH0006089921
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2339098
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2339098 04.06.2026 CET/CEST
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