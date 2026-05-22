Helvetia Baloise Aktie
WKN DE: A2PKFK / ISIN: CH0466642201
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22.05.2026 14:00:14
Generalversammlung von Helvetia Baloise bestätigt alle Anträge des Verwaltungsrates
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Helvetia Baloise Holding AG
/ Schlagwort(e): Generalversammlung
An der ersten Generalversammlung der fusionierten Helvetia Baloise Holding AG bestätigten die Aktionärinnen und Aktionäre alle Anträge des Verwaltungsrates. Die Dividende für das Geschäftsjahr 2025 beträgt CHF 7.70 pro Aktie. Dies entspricht einer Steigerung von 5.4 Prozent gegenüber der kombinierten Ausschüttung beider Unternehmen im Vorjahr.
Der Präsident des Verwaltungsrates, Dr. Thomas von Planta, begrüsste an der ersten Generalversammlung der fusionierten Helvetia Baloise Holding AG in der St. Jakobshalle in Basel 1'527 stimmberechtigte Aktionärinnen und Aktionäre (Vertretung von 62.66% des Aktienkapitals).
Erfolgreiches Geschäftsjahr 2025
Höhere Dividende
Fusion als Generationenprojekt
Generalversammlung 2027 in St. Gallen
Verwaltungsratspräsident Dr. Thomas von Planta führt durch die erste ordentliche Generalversammlung der Helvetia Baloise Holding AG. Bild: Helvetia.
Wichtige Daten
Über Helvetia Baloise
Haftungsausschluss
Dieses Dokument kann Prognosen oder andere zukunftsgerichtete Aussagen im Zusammenhang mit der Helvetia Baloise Gruppe enthalten, die naturgemäss mit allgemeinen wie auch spezifischen Risiken und Unsicherheiten verbunden sind, und es besteht die Gefahr, dass sich die Prognosen, Voraussagen, Pläne und anderen expliziten oder impliziten Inhalte zukunftsgerichteter Aussagen als unzutreffend herausstellen. Wir machen darauf aufmerksam, dass eine Reihe wichtiger Faktoren dazu beitragen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse in hohem Masse von den Plänen, Zielsetzungen, Erwartungen, Schätzungen und Absichten, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, abweichen. Zu diesen Faktoren gehören: (1) Änderungen der allgemeinen Wirtschaftslage namentlich auf den Märkten, auf denen wir tätig sind, (2) Entwicklung der Finanzmärkte, (3) Zinssatzänderungen, (4) Wechselkursfluktuationen, (5) Änderungen der Gesetze und Verordnungen einschliesslich der Rechnungslegungsgrundsätze und Bilanzierungspraktiken, (6) Risiken in Verbindung mit der Umsetzung unserer Geschäftsstrategien, (7) Häufigkeit, Umfang und allgemeine Entwicklung der Versicherungsfälle, (8) Sterblichkeits- und Morbiditätsrate, (9) Erneuerungs- und Verfallsraten von Policen sowie (10) Realisierung von Skalen- und Verbundeffekten. In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die vorstehende Liste wichtiger Faktoren nicht vollständig ist. Bei der Bewertung zukunftsgerichteter Aussagen sollten Sie daher die genannten Faktoren und andere Ungewissheiten sorgfältig prüfen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen gründen auf Informationen, die der Helvetia Baloise Gruppe am Tag ihrer Veröffentlichung zur Verfügung standen; die Helvetia Baloise Gruppe ist nur dann zur Aktualisierung dieser Aussagen verpflichtet, wenn die geltenden Gesetze dies verlangen.
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Helvetia Baloise Holding AG
|Aeschengraben 21
|4001 Basel
|Schweiz
|Internet:
|www.helvetia-baloise.com
|ISIN:
|CH0466642201
|Valorennummer:
|46664220
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2332388
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2332388 22.05.2026 CET/CEST
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