Generate Biomedicines Aktie
WKN DE: A4211S / ISIN: US3709201004
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12.11.2026 13:26:35
Generate Biomedicines, Inc Q3 Sales Decline
(RTTNews) - Generate Biomedicines, Inc (GENB) announced Loss for third quarter of -$87.657 million
The company's earnings came in at -$87.657 million, or -$0.68 per share. This compares with -$65.207 million, or -$1.97 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 56.2% to $4.220 million from $9.634 million last year.
Generate Biomedicines, Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$87.657 Mln. vs. -$65.207 Mln. last year. -EPS: -$0.68 vs. -$1.97 last year. -Revenue: $4.220 Mln vs. $9.634 Mln last year.
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