WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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21.05.2026 12:00:07
Generating tax revenues in an automated world
If AI destroys job markets, governments will need to make up the resulting shortfall in labour income tax receiptsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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