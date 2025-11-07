Generation Bio öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Generation Bio hat am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,82 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,300 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,6 Millionen USD – eine Minderung von 78,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 7,6 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at