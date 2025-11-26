|
26.11.2025 06:31:28
GENERATION CAPITAL präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
GENERATION CAPITAL hat sich am 24.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,03 ILS präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte GENERATION CAPITAL ein EPS von 0,040 ILS je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GENERATION CAPITAL im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 43,97 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 87,4 Millionen ILS. Im Vorjahresviertel waren 60,7 Millionen ILS in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
