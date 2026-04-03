Generation gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Generation lud am 01.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Generation vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,17 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,040 USD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig standen 2,5 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 0,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Generation 2,5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 2,000 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Generation -1,640 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 9,91 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Generation 9,76 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at