17.11.2025 06:31:29
Generation hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Generation hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,52 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Generation ein EPS von -0,550 USD in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Generation im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,43 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 2,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
