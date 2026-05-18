Generation hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Generation präsentierte in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,31 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,500 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Generation mit einem Umsatz von insgesamt 2,2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 10,25 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at