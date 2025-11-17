Generation hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Generation hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Generation hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,52 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,550 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Generation im vergangenen Quartal 2,5 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Generation 2,5 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at