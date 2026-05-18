Generation hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Generation hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,31 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,500 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Generation im vergangenen Quartal 2,2 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Generation 2,4 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at