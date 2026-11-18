Generation hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,51 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Generation ein EPS von -5,190 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 1,9 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 26,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Generation 2,5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at