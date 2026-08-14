Generation Mining: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Generation Mining äußerte sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,05 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Generation Mining ein EPS von -0,020 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at