Generation Mining: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Generation Mining hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at