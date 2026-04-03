Generation mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Generation hat am 01.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,07 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Generation ein Ergebnis je Aktie von -0,050 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 2,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 2,000 USD. Im Vorjahr waren -1,640 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 9,91 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 9,76 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at