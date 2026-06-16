GENERATION PASS: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

GENERATION PASS hat am 15.06.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 9,90 JPY. Im Vorjahresviertel hatte GENERATION PASS 4,87 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GENERATION PASS in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,53 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,08 Milliarden JPY im Vergleich zu 4,21 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at