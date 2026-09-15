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15.09.2026 06:31:28
GENERATION PASS stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
GENERATION PASS hat am 14.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS lag bei -7,75 JPY. Ein Jahr zuvor waren -0,720 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 49,03 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,20 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 4,16 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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