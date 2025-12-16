GENERATION PASS zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

GENERATION PASS veröffentlichte am 15.12.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,61 JPY, nach -22,950 JPY im Vorjahresvergleich.

GENERATION PASS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,05 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,09 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 19,88 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von -17,100 JPY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat GENERATION PASS 16,55 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,95 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 16,24 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

