Generation: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Generation hat am 17.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,77 USD. Im Vorjahresquartal hatten -8,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 2,1 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 15,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at