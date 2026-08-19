Generation: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Generation hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,77 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Generation ein EPS von -8,100 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 15,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 2,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at