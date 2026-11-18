Generation veröffentlichte am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,51 USD. Im Vorjahresquartal hatten -5,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 1,9 Millionen USD, gegenüber 2,5 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 26,88 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at