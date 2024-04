Generationenwechsel an der Spitze der Wiener Städtischen

Sesselrücken im Vorstand der Wiener Städtischen - Sonja Raus (47) und Gerald Weber (55) folgen per 1. Jänner 2025 auf Christine Dornaus (60) und Manfred Bartalszky (63), die sich in den Ruhestand zurückziehen, wie der Versicherer am Mittwoch bekanntgab. Der Aufsichtsrat habe die Veränderungen in seiner heutigen Sitzung beschlossen. Was noch aussteht, ist grünes Licht seitens der Finanzmarktaufsicht (FMA). Dornaus war insgesamt 15 Jahre lang in dem Gremium, Bartalszky 6 Jahre.

Raus kommt - ebenso wie Weber - von der Vienna Insurance Group (VIG), wo den Angaben zufolge beide langjährige Führungsaufgaben ausüben. Die Managerin steuere seit 2009 die M&A-Aktivitäten der VIG und leite das gesamte Beteiligungsmanagement. Weiters bekleide sie innerhalb der Versicherungsgruppe mehrere Aufsichtsratsmandate in CEE. Davor sei die studierte Juristin und Handelswissenschafterin in der Rechtsabteilung und als Projektmanagerin für Beteiligungen und Darlehen in der Wiener Städtischen zuständig gewesen.

Weber ist derzeit in der VIG Chief Investment Officer. Er studierte in Wien und Graz Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Investment Banking. Nach mehreren Stationen bei Banken begann der gebürtige Tullner 2003 als Geschäftsführer in der Ringturm KAG und übernahm knapp ein Jahr später die Leitung des Asset Managements der Wiener Städtischen, das er seit mehr als 16 Jahre verantworte, teilte die Assekuranz weiters mit.

Zum nächsten Jahreswechsel umfasst der neue Vorstand weiterhin sechs Mitglieder - Ralph Müller (Vorstandsvorsitzender), Sonja Steßl (stellvertretende Vorstandschefin), Roland Gröll, Doris Wendler sowie - alsdann frisch an Bord - Raus und Weber.

kre/cgh

WEB https://www.wienerstaedtische.at/privat.html