BORNHEIM (dpa-AFX) - Beim Baumarktkonzern Hornbach Holding (HORNBACH) stehen im kommenden Jahr Veränderungen im Aufsichtsrat an. Der langjährige Vorsitzende John Feldmann wird sein Mandat mit Wirkung zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 9. Juli 2027 niederlegen, teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Freitag mit. Auch sein Stellvertreter Martin Hornbach soll zum selben Zeitpunkt den Platz räumen. Neuer Aufsichtsratsvorsitzender soll dann Michael Heinz werden, der dem Gremium bereits angehört.

Nach dem erfolgreichen Generationenwechsel im Vorstand solle auch die Nachfolge im Aufsichtsrat geregelt werden, hieß es von Hornbach weiter. Geplant sei eine kontinuierliche Erneuerung des Gremiums durch stärkere Staffelung der Amtszeiten. Der Aufsichtsrat sei zuversichtlich, zur Hauptversammlung geeignete Kandidaten für die Wahl vorschlagen zu können./niw/mis