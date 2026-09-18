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Rücktritt 18.09.2026 17:05:00

Generationswechsel bei Berkshire Hathaway: Buffett gibt Vorsitz ab, Sohn übernimmt - Aktie etwas leichter

Generationswechsel bei Berkshire Hathaway: Buffett gibt Vorsitz ab, Sohn übernimmt - Aktie etwas leichter

US-Investor Warren Buffett zieht sich nun auch vom Vorsitz des Verwaltungsrats seines Finanz- und Industriekonglomerats Berkshire Hathaway zurück.

Das Unternehmen teilte den Rücktritt des 96-Jährigen am Freitag mit. Buffett übergibt den Vorsitz an seinen Sohn Howard G. Buffett (71), der als sein Nachfolger ausgewählt wurde. Buffett selbst bleibt als "Ehrenvorsitzender" Mitglied des Verwaltungsrats.

Zum Jahreswechsel hatte sich der legendäre Investor bereits aus dem operativen Tagesgeschäft zurückgezogen. Die Leitung des Unternehmens hatte Greg Abel übernommen, der seit Jahren zentrale Unternehmensbereiche verantwortete.

Buffett gilt als einer der erfolgreichsten Investoren der Geschichte. Er baute Berkshire Hathaway seit den 1960er-Jahren von einer kleinen Textilfirma zu einer der größten Investmentfirmen der Welt auf - mit Beteiligungen unter anderem an Versicherungen, Energieversorgern, Industrieunternehmen und einer der größten US-Eisenbahngesellschaften. Reich wurde Buffett vor allem durch langfristige, wertorientierte Aktieninvestments, etwa in Coca-Cola, American Express oder Apple. Der Multimilliardär gilt als einer der wohlhabendsten Menschen der Welt.

Am Freitag notiert die Berkshire Hathaway-Aktie an der NYSE zeitweise 0,23 Prozent tiefer bei 508,03 US-Dollar.

/thn/DP/stk

NEW YORK (dpa-AFX)

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Bildquelle: Adam Jeffery/CNB/CNBCU/Photo Bank via Getty Images,Krista Kennell / Shutterstock.com,Bill Pugliano/Getty Images

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