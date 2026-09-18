Berkshire Hathaway Aktie
WKN DE: A0YJQ2 / ISIN: US0846707026
|Rücktritt
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18.09.2026 17:05:00
Generationswechsel bei Berkshire Hathaway: Buffett gibt Vorsitz ab, Sohn übernimmt - Aktie etwas leichter
Zum Jahreswechsel hatte sich der legendäre Investor bereits aus dem operativen Tagesgeschäft zurückgezogen. Die Leitung des Unternehmens hatte Greg Abel übernommen, der seit Jahren zentrale Unternehmensbereiche verantwortete.
Buffett gilt als einer der erfolgreichsten Investoren der Geschichte. Er baute Berkshire Hathaway seit den 1960er-Jahren von einer kleinen Textilfirma zu einer der größten Investmentfirmen der Welt auf - mit Beteiligungen unter anderem an Versicherungen, Energieversorgern, Industrieunternehmen und einer der größten US-Eisenbahngesellschaften. Reich wurde Buffett vor allem durch langfristige, wertorientierte Aktieninvestments, etwa in Coca-Cola, American Express oder Apple. Der Multimilliardär gilt als einer der wohlhabendsten Menschen der Welt.
Am Freitag notiert die Berkshire Hathaway-Aktie an der NYSE zeitweise 0,23 Prozent tiefer bei 508,03 US-Dollar.
/thn/DP/stk
NEW YORK (dpa-AFX)
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