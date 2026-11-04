Generic Engineering Construction and Projects: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Generic Engineering Construction and Projects präsentierte in der am 03.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Generic Engineering Construction and Projects ein EPS von 0,350 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 520,9 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 519,6 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at