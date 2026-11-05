Generic Pharmasec gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Generic Pharmasec hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,01 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,020 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Generic Pharmasec im vergangenen Quartal 856,6 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 162,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Generic Pharmasec 326,4 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at