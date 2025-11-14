Generic Sweden AB: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Generic Sweden AB hat am 12.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,66 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,580 SEK je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 45,3 Millionen SEK – ein Plus von 5,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Generic Sweden AB 43,1 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at