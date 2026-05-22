Sandoz Aktie
WKN DE: SANDOZ / ISIN: CH1243598427
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22.05.2026 06:00:21
Generics drugmaker Sandoz calls for EU to probe alleged China dumping
Novartis spin-off says Chinese overcapacity threatens European self-reliance and access to key antibioticWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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