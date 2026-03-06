Genesco Aktie
WKN: 851167 / ISIN: US3715321028
|
06.03.2026 13:01:41
Genesco Inc. Announces Climb In Q4 Income
(RTTNews) - Genesco Inc. (GCO) reported earnings for its fourth quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings came in at $47.61 million, or $4.44 per share. This compares with $34.38 million, or $3.13 per share, last year.
Excluding items, Genesco Inc. reported adjusted earnings of $40.17 million or $3.74 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 7.2% to $799.94 million from $745.95 million last year.
Genesco Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $47.61 Mln. vs. $34.38 Mln. last year. -EPS: $4.44 vs. $3.13 last year. -Revenue: $799.94 Mln vs. $745.95 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Genesco Inc.
|
20.02.26
|Erste Schätzungen: Genesco legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
03.12.25
|Ausblick: Genesco legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Genesco Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Genesco Inc.
|26,50
|1,57%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.