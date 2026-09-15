Kontoor Brands Aktie
WKN DE: A2PJSK / ISIN: US50050N1037
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15.09.2026 19:38:04
Genesco Launches New Wrangler Footwear Collection
(RTTNews) - On Tuesday, Genesco Inc. (GCO) announced the launch of its Wrangler footwear collection under its multiyear licensing agreement with Kontoor Brands (KTB).
The Fall 2026 collection offers Wrangler footwear for men, women, and children across Western, work, and casual styles. It launches on Wrangler.com on September 15, with select U.S. retailers adding the collection later in the season. Prices range from $100 to $240.
The collection uses premium materials such as full-grain leather and authentic denim. Some work styles also meet ASTM safety standards and offer slip- and oil-resistant protection.
On the NYSE, the shares were trading 0.99 percent down at $34.63.
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