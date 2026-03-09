09.03.2026 06:31:29

Genesco: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Genesco hat am 06.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.01.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,44 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Genesco ein EPS von 3,13 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 799,9 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Genesco 746,0 Millionen USD umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1,25 USD beziffert, während im Vorjahr -1,740 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 2,44 Milliarden USD – ein Plus von 4,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Genesco 2,33 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln?
Rasanter Ölpreisanstieg im Blick: Asiens Börsen tiefrot
Die asiatischen Börsen brechen zum Wochenbeginn deutlich ein.
