|
04.09.2026 06:31:29
Genesco: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Genesco hat am 03.09.2026 die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es stand ein EPS von 0,32 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Genesco noch ein Gewinn pro Aktie von -1,790 USD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,95 Prozent auf 529,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Genesco 546,0 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX freundlich -- DAX in Grün -- Wall Street schwächer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigt sich vor dem Wochenende mit Gewinnen, der deutsche Leitindex bewegt sich ebenso leicht aufwärts. Die US-Börsen zeigen sich mit Abgaben. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.