Genesco: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Genesco hat am 03.09.2026 die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 0,32 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Genesco noch ein Gewinn pro Aktie von -1,790 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,95 Prozent auf 529,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Genesco 546,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at