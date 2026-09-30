Genesis Acquisition: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Genesis Acquisition präsentierte in der am 28.09.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.05.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,04 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Genesis Acquisition -0,010 CAD je Aktie generiert.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,070 CAD. Im Vorjahr waren -0,020 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at