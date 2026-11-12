Genesis Fertility Center: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Genesis Fertility Center hat am 09.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,06 THB beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Genesis Fertility Center ein Ergebnis je Aktie von 0,030 THB vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 41,66 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 53,5 Millionen THB. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 91,7 Millionen THB umgesetzt.

Redaktion finanzen.at